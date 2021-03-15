Утром 15 марта Киев сковали пробки: онлайн-карта
Пробки в Киеве 15 марта / 24 канал
Первый рабочий день недели, 15 марта, начался с пробок. Образовались они в традиционных местах и фактически парализовали Киев. Где лучше проехать, и какие дороги стоит обойти, рассказывает 24 канал.
Источник:24 канал
Образовались многочисленные пробки в обычных для Киева местах. На Правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на левом – добраться к мостам.
Крайне трудно заехать в саму столицу, поскольку на въездах в нее движение фактически является невозможным.
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Где в Киеве трудно проехать утром 15 марта:
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- проспект Освободителей
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбацкая
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- проспект Бандеры
- Улица Семена Скляренко
- проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
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