Первый рабочий день недели, 15 марта, начался с пробок. Образовались они в традиционных местах и фактически парализовали Киев. Где лучше проехать, и какие дороги стоит обойти, рассказывает 24 канал.

Образовались многочисленные пробки в обычных для Киева местах. На Правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на левом – добраться к мостам.

Крайне трудно заехать в саму столицу, поскольку на въездах в нее движение фактически является невозможным.

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Где в Киеве трудно проехать утром 15 марта:

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

проспект Освободителей

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбацкая

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

проспект Бандеры

Улица Семена Скляренко

проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 15 марта пробки / Скриншот Google Maps