Киев утром 16 марта остановился в пробках. Образовались они в привычных для всех автомобилистов местах.

На Левом берегу трудно добраться до мостов, а на Правом – проехать в направлении центра. Крайне затруднено движение на въездах в столицу, поскольку тысячи автомобилистов рвутся в Киев на работу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 16 марта:

Проспект Освободителей

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Улица Семена Скляренко

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 16 марта пробки / Скриншот с Google Maps