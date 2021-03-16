Утром 16 марта Киев остановился в пробках: онлайн-карта
Пробки 16 марта / 24 канал
Киев утром 16 марта остановился в пробках. Образовались они в привычных для всех автомобилистов местах.
Источник:24 канал
На Левом берегу трудно добраться до мостов, а на Правом – проехать в направлении центра. Крайне затруднено движение на въездах в столицу, поскольку тысячи автомобилистов рвутся в Киев на работу.
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Где в Киеве трудно проехать утром 16 марта:
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Улица Семена Скляренко
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
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