Начало рабочего дня 17 мая на дорогах Киева ознаменовалось образованием безумных пробок. Из-за мокрой дороги и невнимательности водителей во многих местах произошли ДТП. Очень затрудненным стало движение на въездах в город.

Смотрите также Убыточная отрасль: Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте Киева

На правом берегу пробки образовались на всех дорогах, которые ведут к центру. На левом – трудно добраться до мостов.

Где в Киеве трудно проехать утром 17 мая

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Улица Братиславская ("Черниговская").
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
  • Улица Набережно-Рыбальская.
  • Улица Набережно-Крещатицкая.
  • Проспект Соборности.
  • Проспект Бандеры.
  • Проспект Победы.
  • Проспект Героев Сталинграда.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Улица Николая Трублаини.
  • Проспект Валерия Лобановского.
  • Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:


Пробки в Киеве 17 мая / Скриншот Google maps