Начало рабочего дня 17 мая на дорогах Киева ознаменовалось образованием безумных пробок. Из-за мокрой дороги и невнимательности водителей во многих местах произошли ДТП. Очень затрудненным стало движение на въездах в город.
Смотрите также Убыточная отрасль: Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте Киева
На правом берегу пробки образовались на всех дорогах, которые ведут к центру. На левом – трудно добраться до мостов.
Где в Киеве трудно проехать утром 17 мая
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте: