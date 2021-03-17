В Киеве 17 марта вновь наблюдаются традиционные пробки. Как и всегда, движение в часы пик затруднено как на Левом, так и на Правом берегу столицы.

Трудно проехать практически по всем дорогам, которые ведут к центру, к мостам и вообще въехать в город. Ухудшают ситуацию ДТП, которые произошли из-за невнимательности водителей и в условиях большого потока машин.

Где в Киеве трудно проехать утром 17 марта:

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Улица Семена Скляренко;

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 17 марта пробки / Скриншот Google Maps