Где в Киеве 17 марта пробки: онлайн-карта
Пробки в столице 17 марта / 24 канал
В Киеве 17 марта вновь наблюдаются традиционные пробки. Как и всегда, движение в часы пик затруднено как на Левом, так и на Правом берегу столицы.
Источник:24 канал
Трудно проехать практически по всем дорогам, которые ведут к центру, к мостам и вообще въехать в город. Ухудшают ситуацию ДТП, которые произошли из-за невнимательности водителей и в условиях большого потока машин.
Где в Киеве трудно проехать утром 17 марта:
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Улица Семена Скляренко;
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Поделиться новостью