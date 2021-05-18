Осложнение движения традиционно наблюдаются на въездах в Киев, поскольку в часы пик в столицу едут десятки тысяч жителей области. На правом берегу пробки образовались фактически на всех дорогах в направлении центра.

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Трудно проехать почти везде и на левом берегу столицы. Там пробки с максимальным количеством баллов наблюдаются на участках дорог, ведущих к мостам.

Где в Киеве трудно проехать утром 18 мая

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Пробки в Киеве 18 мая / Скриншот Google Maps