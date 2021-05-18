Осложнение движения традиционно наблюдаются на въездах в Киев, поскольку в часы пик в столицу едут десятки тысяч жителей области. На правом берегу пробки образовались фактически на всех дорогах в направлении центра.

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Трудно проехать почти везде и на левом берегу столицы. Там пробки с максимальным количеством баллов наблюдаются на участках дорог, ведущих к мостам.

Где в Киеве трудно проехать утром 18 мая

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Улица Братиславская ("Черниговская").
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
  • Улица Набережно-Рыбальская.
  • Улица Набережно-Крещатицкая.
  • Проспект Соборности.
  • Проспект Бандеры.
  • Проспект Победы.
  • Проспект Героев Сталинграда.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Улица Николая Трублаини.
  • Проспект Валерия Лобановского.
  • Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:


Пробки в Киеве 18 мая / Скриншот Google Maps