Осложнение движения традиционно наблюдаются на въездах в Киев, поскольку в часы пик в столицу едут десятки тысяч жителей области. На правом берегу пробки образовались фактически на всех дорогах в направлении центра.
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Трудно проехать почти везде и на левом берегу столицы. Там пробки с максимальным количеством баллов наблюдаются на участках дорог, ведущих к мостам.
Где в Киеве трудно проехать утром 18 мая
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте: