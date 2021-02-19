Пробки 19 февраля: Киев снова страдает от транспортного коллапса
В Киеве наблюдаются пробки / 24 канал
В Киеве 19 февраля наблюдаются пробки. Последние рабочий день недели не мог обойтись без традиционного транспортного коллапса.
Источник:24 канал
Традиционно для пятницы уровень пробок выше, чем в другие будние дни. Крайне затруднен въезд в Киев. На правом берегу трудно проехать в направлении центра, а на Левом – в сторону мостов.
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Движение затруднено из-за мелких ДТП, загруженных дорог и довольно скользкого покрытия.
Где в Киеве трудно проехать утром 19 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до станции "Осокорки" и Южного моста);
- Улица Центральная;
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Гаванский мост;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Лобановского;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Степана Бандеры;
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