В Киеве 19 февраля наблюдаются пробки. Последние рабочий день недели не мог обойтись без традиционного транспортного коллапса.

Традиционно для пятницы уровень пробок выше, чем в другие будние дни. Крайне затруднен въезд в Киев. На правом берегу трудно проехать в направлении центра, а на Левом – в сторону мостов.

Смотрите также Растаможка "евроблях" до тысячи евро: Рада предварительно поддержала законопроект

Движение затруднено из-за мелких ДТП, загруженных дорог и довольно скользкого покрытия.

Где в Киеве трудно проехать утром 19 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до станции "Осокорки" и Южного моста);

Улица Центральная;

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");

Улица Набережно-Рыбальская;

Гаванский мост;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Лобановского;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");

Улица Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;



Где в Киеве 19 февраля пробки / Скриншот с Google Maps