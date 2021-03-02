Утро второго рабочего дня недели, 2 марта, началось для автовладельцев Киева со скучного пребывания в многочисленных пробках. Где лучше не ехать в час пик показывает онлайн карта.

Утром почти все главные дороги столицы обозначены "красным".

Читайте также В Киеве нетрезвый таксист с пассажиркой влетел в магазин: видео

Где в Киеве трудно проехать утром 2 марта:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки")

Дарницкое шоссе

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Улица Семена Скляренко

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 2 марта пробки / Скриншот Google Maps

Ограничение движения транспорта

До 1 сентября на улице Борщаговской частично ограничено движение транспорта. Там начали новый этап капитального ремонта. Дорожники обновляют покрытие на участке между Воздухофлотским проспектом и улицей Вадима Гетьмана (Индустриальный путепровод) в направлении Борщаговки.

Также с 3 марта до 1 ноября на улице Милославской частично ограничат движение транспорта. Работы будут выполнять на участке от улицы Радунской (вместе с кольцевой развязкой) до улицы Оноре де Бальзака.