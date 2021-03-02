Пробки в Киеве 2 марта: где трудно проехать в столице
Утро второго рабочего дня недели, 2 марта, началось для автовладельцев Киева со скучного пребывания в многочисленных пробках. Где лучше не ехать в час пик показывает онлайн карта.
Источник:24 канал
Утром почти все главные дороги столицы обозначены "красным".
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Где в Киеве трудно проехать утром 2 марта:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки")
- Дарницкое шоссе
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Улица Семена Скляренко
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 2 марта пробки / Скриншот Google Maps
Ограничение движения транспорта
До 1 сентября на улице Борщаговской частично ограничено движение транспорта. Там начали новый этап капитального ремонта. Дорожники обновляют покрытие на участке между Воздухофлотским проспектом и улицей Вадима Гетьмана (Индустриальный путепровод) в направлении Борщаговки.
Также с 3 марта до 1 ноября на улице Милославской частично ограничат движение транспорта. Работы будут выполнять на участке от улицы Радунской (вместе с кольцевой развязкой) до улицы Оноре де Бальзака.
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