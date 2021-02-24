В Киеве 24 февраля наблюдаются огромные пробки. Об этом свидетельствует онлайн-карта. Обойти улицы с затрудненным движением фактически невозможно, рассказывает сайт 24 канала.

Из-за крайне тяжелых погодных условий на дорогах почти весь Киев страдает от безумных пробок. Туман и снег с гололедом не дают водителям ехать с нормальной скоростью.

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На правом берегу крайне затруднен проезд к центру города. На Левом в километровых пробках стоят водители на подъездах к мостам.

Также ужасные пробки образовались на въездах в Киев.

Где в Киеве трудно проехать утром 24 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);

Улица Центральная;

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");

Улица Набережно-Рыбальская;

Гаванский мост;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Лобановского;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");

Улица Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;



Где в Киеве 24 февраля пробки / Скриншот Google Maps