Пробки в Киеве 24 марта: как объехать и где затруднено движение
Пробки 24 марта / 24 канал
Утром среды, 24 марта, на дорогах Киева образовались традиционные и привычные для всех пробки. Однако их уровень значительно ниже, чем присущий для столицы. Об этом свидетельствует онлайн-карта.
Источник:24 канал
Из-за объявленного в Киеве и области локдауна серьезных пробок на въездах в столицу почти нет. На правом берегу все же трудно проехать в сторону центра, а на левом – добраться до мостов.
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Однако в пробках водителям приходится проводить значительно меньше времени, чем до усиленного карантина.
Где в Киеве трудно проехать утром 24 марта:
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Улица Семена Скляренко;
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки");
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 24 марта пробки / Скриншот Google Maps
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