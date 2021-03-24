Утром среды, 24 марта, на дорогах Киева образовались традиционные и привычные для всех пробки. Однако их уровень значительно ниже, чем присущий для столицы. Об этом свидетельствует онлайн-карта.

Из-за объявленного в Киеве и области локдауна серьезных пробок на въездах в столицу почти нет. На правом берегу все же трудно проехать в сторону центра, а на левом – добраться до мостов.

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Однако в пробках водителям приходится проводить значительно меньше времени, чем до усиленного карантина.

Где в Киеве трудно проехать утром 24 марта:

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Улица Семена Скляренко;

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская ("Черниговская");

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки");

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 24 марта пробки / Скриншот Google Maps