Пробки в Киеве 25 марта: на каких улицах ограничено движение
Пробки 25 марта / 24 канал
Утро четверга, 25 марта, началось в Киеве с традиционных пробок. Несмотря на локдаун их уровень достаточно велик.
Источник:24 канал
На Левом берегу осложнения движения наблюдаются в направлении к мостам. На Правом трудно проехать в сторону центра. Традиционно пробки образовались и на въездах в столицу.
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Кроме перегрузки дорог из-за большого количества машин пробки образовались и в результате довольно масштабных ДТП.
Где в Киеве трудно проехать утром 25 марта:
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Улица Семена Скляренко;
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
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