Утро четверга, 25 марта, началось в Киеве с традиционных пробок. Несмотря на локдаун их уровень достаточно велик.

На Левом берегу осложнения движения наблюдаются в направлении к мостам. На Правом трудно проехать в сторону центра. Традиционно пробки образовались и на въездах в столицу.

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Кроме перегрузки дорог из-за большого количества машин пробки образовались и в результате довольно масштабных ДТП.

Где в Киеве трудно проехать утром 25 марта:

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Улица Семена Скляренко;

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 25 марта пробки / Скриншот Google Maps