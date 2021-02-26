В Киеве 26 февраля наблюдаются большие пробки. Последний рабочий день недели без них не обошелся.

Традиционные пробки в Киеве возникли на въездах в столицу, где большое скопление автомобилей наложилось на несколько ДТП.

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Также трудно проехать на правом берегу в сторону центра, а на левом – подъехать к мостам.

Где в Киеве трудно проехать утром 26 февраля:

Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);

Улица Центральная;

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");

Улица Набережно-Рыбальская;

Гаванский мост;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Лобановского;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");

Улица Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;



Где в Киеве 26 февраля пробки / Скриншот Google Maps