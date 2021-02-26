Пробки в Киеве: 26 февраля столичные дороги парализовало
Пробки 26 февраля / 24 канал
В Киеве 26 февраля наблюдаются большие пробки. Последний рабочий день недели без них не обошелся.
Источник:24 канал
Традиционные пробки в Киеве возникли на въездах в столицу, где большое скопление автомобилей наложилось на несколько ДТП.
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Также трудно проехать на правом берегу в сторону центра, а на левом – подъехать к мостам.
Где в Киеве трудно проехать утром 26 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);
- Улица Центральная;
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Гаванский мост;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Лобановского;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Степана Бандеры;
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