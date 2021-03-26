Пробки в Киеве 26 марта: где трудно проехать, онлайн-карта
Пробки 26 марта / 24 канал
В Киеве 26 марта в последний рабочий день недели образовались огромные пробки. Сайт 24 канала рассказывает, как их обойти.
Источник:24 канал
Традиционно пробки образовались на мостах и въездах в столицу. На правом берегу затруднено движение в направлении центра.
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Где в Киеве трудно проехать утром 26 марта:
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Улица Семена Скляренко;
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
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