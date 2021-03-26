В Киеве 26 марта в последний рабочий день недели образовались огромные пробки. Сайт 24 канала рассказывает, как их обойти.

Традиционно пробки образовались на мостах и въездах в столицу. На правом берегу затруднено движение в направлении центра.

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Где в Киеве трудно проехать утром 26 марта:

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Улица Семена Скляренко;

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская ("Черниговская");

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Пробки в Киеве 26 марта / Скриншот Google maps