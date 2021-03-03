Пробки в Киеве 3 марта: какие улицы необходимо объехать
Миллионы пассажиров киевского метро в очередной раз обрадовались тому, что не пользуются машинами в среду, 3 марта. Поскольку утром столица традиционно остановилась в пробках.
Источник:24 канал
"Красным" обозначены все дороги с Левого берега, а также традиционные места в центре столицы.
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Где в Киеве трудно проехать утром 3 марта:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницкое шоссе
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Улица Семена Скляренко
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 3 марта пробки / Скриншот Google Maps
Сегодня возможно будут ограничивать движение транспорта в самом центре столицы, поскольку в Украину прибыл с официальным визитом президент Европейского Совета Шарль Мишель. Такие меры необходимы для обеспечения охраны во время визитов глав иностранных государств и других ведущих мировых политиков.
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