Миллионы пассажиров киевского метро в очередной раз обрадовались тому, что не пользуются машинами в среду, 3 марта. Поскольку утром столица традиционно остановилась в пробках.

"Красным" обозначены все дороги с Левого берега, а также традиционные места в центре столицы.

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Где в Киеве трудно проехать утром 3 марта:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницкое шоссе

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Улица Семена Скляренко

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 3 марта пробки / Скриншот Google Maps

Сегодня возможно будут ограничивать движение транспорта в самом центре столицы, поскольку в Украину прибыл с официальным визитом президент Европейского Совета Шарль Мишель. Такие меры необходимы для обеспечения охраны во время визитов глав иностранных государств и других ведущих мировых политиков.