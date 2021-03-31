Пробки в Киеве утром 31 марта: как лучше объехать – онлайн-карта
Утро последнего дня марта в Киеве автомобилисты вынуждены провести так же, как и всегда – в безумных пробках. Куда именно лучше не ехать, и как обойти пробки, рассказывает 24 канал.
Источник:24 канал
Пробки образовались в традиционных местах. Движение ограничено с Левого берега и в центре.
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Где в Киеве трудно проехать утром 31 марта:
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбацкая
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- проспект Бандеры
- проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 31 марта пробки / Скриншот Google Maps
Большая стройка в Киеве
Летом в рамках программы "Большая стройка" подрядчики Укравтодора начнут работу по реализации проекта по созданию Киевской кольцевой дороги.
Полноценно реализовать проект и совместить те участки Большой кольцевой автодороги с новыми планируют уже через 4 года. В общем дорожники должны построить участок протяженностью около 150 километров.
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