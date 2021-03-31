Утро последнего дня марта в Киеве автомобилисты вынуждены провести так же, как и всегда – в безумных пробках. Куда именно лучше не ехать, и как обойти пробки, рассказывает 24 канал.

Пробки образовались в традиционных местах. Движение ограничено с Левого берега и в центре. Интересная информация В Киеве появился первый светофор со светодиодными модулями: фото Где в Киеве трудно проехать утром 31 марта: Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбацкая

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

проспект Бандеры

проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие. Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 31 марта пробки / Скриншот Google Maps Большая стройка в Киеве Летом в рамках программы "Большая стройка" подрядчики Укравтодора начнут работу по реализации проекта по созданию Киевской кольцевой дороги. Полноценно реализовать проект и совместить те участки Большой кольцевой автодороги с новыми планируют уже через 4 года. В общем дорожники должны построить участок протяженностью около 150 километров.