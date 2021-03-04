Очередное утро на дорогах в Киеве началось с пробок. Объехать большинство из них фактически невозможно, поскольку пробки парализовали почти весь город.

Об этом свидетельствует онлайн-карта Google maps.

Читайте также В Киевсовете предлагают сделать на Бессарабке пешеходную зону

Где в Киеве трудно проехать утром 4 марта:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницкое шоссе

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Улица Семена Скляренко

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 4 марта пробки / Скриншот с Google Maps

Погодные условия

В столице сегодня будет плюсовая температура, днем и вечером ожидается небольшой дождь.