Пробки в Киеве утром 4 марта: где лучше проехать
Пробки в Киеве 4 марта / 24 канал
Очередное утро на дорогах в Киеве началось с пробок. Объехать большинство из них фактически невозможно, поскольку пробки парализовали почти весь город.
Источник:24 канал
Об этом свидетельствует онлайн-карта Google maps.
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Где в Киеве трудно проехать утром 4 марта:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницкое шоссе
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Улица Семена Скляренко
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 4 марта пробки / Скриншот с Google Maps
Погодные условия
В столице сегодня будет плюсовая температура, днем и вечером ожидается небольшой дождь.
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