Пробки в Киеве утром 5 марта: на на каких улицах затруднено движение
Утро последнего рабочего дня в Киеве началось с традиционных пробок. Образовались они в привычных для всех автовладельцев столицы местах.
Источник:24 канал
Сайт 24 канала рассказывает на каких улицах в час пик трудно проехать.
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Где в Киеве трудно проехать утром 5 марта:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницкое шоссе
- проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- проспект Освободителей
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбацкая
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- проспект Бандеры
- Улица Семена Скляренко
- проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 5 марта пробки / Скриншот Google Maps
В феврале применяемые авто заняли 81% украинского авторынка
Украинцы продолжают отдавать предпочтение применяемым авто из-за рубежа. Новые автомобили из салонов выбирает менее 20% украинцев. В феврале свою первую регистрацию в Украине прошли почти 33 700 легковых авто, из которых 27 400 – автомобили с пробегом. В результате растаможенные машины, бывшие в эксплуатации, охватили более 81% первичного рынка легковых авто. Об этом сообщает Auto 24.
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