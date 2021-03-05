Утро последнего рабочего дня в Киеве началось с традиционных пробок. Образовались они в привычных для всех автовладельцев столицы местах.

Сайт 24 канала рассказывает на каких улицах в час пик трудно проехать.

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Где в Киеве трудно проехать утром 5 марта:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницкое шоссе

проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

проспект Освободителей

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбацкая

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

проспект Бандеры

Улица Семена Скляренко

проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 5 марта пробки / Скриншот Google Maps

В феврале применяемые авто заняли 81% украинского авторынка

Украинцы продолжают отдавать предпочтение применяемым авто из-за рубежа. Новые автомобили из салонов выбирает менее 20% украинцев. В феврале свою первую регистрацию в Украине прошли почти 33 700 легковых авто, из которых 27 400 – автомобили с пробегом. В результате растаможенные машины, бывшие в эксплуатации, охватили более 81% первичного рынка легковых авто. Об этом сообщает Auto 24.