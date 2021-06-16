Пробки в Киеве 16 июня: как лучше объехать – онлайн-карта

16 июня 2021 , 08:32
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Источник:

24 канал

На дорогах Киева образовались серьезные пробки. Картина движения наземного транспорта утром 16 июня ничем не отличается от привычной для столицы в начале рабочего дня.

Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на левом берегу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 16 июня:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбальская
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • Проспект Бандеры
  • Проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:


Где в Киеве 16 июня пробки / Скриншот Google Maps

Автор: Ярослав Голобородько