Утром в Киеве пробки наблюдают в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.
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Где в Киеве трудно проехать утром 17 июня:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте: