Утром в Киеве пробки наблюдают в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.

Новости об известных людях Мчался по встречной: в Киеве патрульные остановили кортеж Суркиса, – видео

Где в Киеве трудно проехать утром 17 июня:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 17 июня пробки / Скриншот Google Maps