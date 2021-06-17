Киев утром 17 июня охватили пробки

17 июня 2021 , 08:25
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Источник:

24 канал

Утром в четверг, 17 июня, на дорогах Киева образовались серьезные пробки. Каким путем лучше добраться до центра и как проехать до точки назначения как можно быстрее, рассказывает 24 канал.

Утром в Киеве пробки наблюдают в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 17 июня:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбальская
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • Проспект Бандеры
  • Проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:


Где в Киеве 17 июня пробки / Скриншот Google Maps

Автор: Ярослав Голобородько