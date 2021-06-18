Утром в Киеве пробки наблюдают в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.

Курьезные новости В Киеве на Троещине по дороге гулял голый мужчина: видео

Где в Киеве трудно проехать утром 18 июня:

  • Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбацкая
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • проспект Бандеры
  • проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробнее о ситуации на дорогах можно узнать из этой онлайн-карты:

Затори 18 червня
Где в Киеве 18 июня пробки / Скриншот Google Maps