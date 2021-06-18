Утром в Киеве пробки наблюдают в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.
Курьезные новости В Киеве на Троещине по дороге гулял голый мужчина: видео
Где в Киеве трудно проехать утром 18 июня:
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбацкая
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- проспект Бандеры
- проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробнее о ситуации на дорогах можно узнать из этой онлайн-карты: