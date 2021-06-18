Пробки в Киеве утром 18 июня: где сложнее всего проехать – онлайн-карта

Утро последнего рабочего дня началось на дорогах Киева из традиционных пробок. Дорога в центр для тысяч жителей столицы занимает менее 40 минут.

Утром в Киеве пробки наблюдают в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.

Курьезные новости В Киеве на Троещине по дороге гулял голый мужчина: видео

Где в Киеве трудно проехать утром 18 июня:

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбацкая

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

проспект Бандеры

проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробнее о ситуации на дорогах можно узнать из этой онлайн-карты:



Где в Киеве 18 июня пробки / Скриншот Google Maps