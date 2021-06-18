Пробки в Киеве утром 18 июня: где сложнее всего проехать – онлайн-карта

18 июня 2021 , 08:11
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Источник:

24 канал

Утро последнего рабочего дня началось на дорогах Киева из традиционных пробок. Дорога в центр для тысяч жителей столицы занимает менее 40 минут.

Утром в Киеве пробки наблюдают в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 18 июня:

  • Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбацкая
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • проспект Бандеры
  • проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробнее о ситуации на дорогах можно узнать из этой онлайн-карты:


Где в Киеве 18 июня пробки / Скриншот Google Maps

Автор: Ярослав Голобородько, Олексій Чибісов