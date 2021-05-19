Как и всегда на дорогах столицы особенно затруднено движение на въездах в город. На Правом берегу из-за пробок полностью стоят машины на всех улицах, ведущих в направлении центра.

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На левом берегу серьезные заторы наблюдаются на всех участках проезжей части в сторону мостов.

Где в Киеве трудно проехать утром 19 мая

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Пробки в Киеве 19 мая / Скриншот Google maps