Как и всегда на дорогах столицы особенно затруднено движение на въездах в город. На Правом берегу из-за пробок полностью стоят машины на всех улицах, ведущих в направлении центра.
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На левом берегу серьезные заторы наблюдаются на всех участках проезжей части в сторону мостов.
Где в Киеве трудно проехать утром 19 мая
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте: