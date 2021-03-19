В Киеве 19 марта наблюдаются огромные пробки: какие улицы лучше объезжать
Пробки 19 марта / 24 канал
В Киеве в последний рабочий день недели 19 марта образовались пробки на дорогах. Сайт 24 канала рассказывает как объехать эти места.
Источник:24 канал
Пробки образовались практически на всех участках дорог Киева. На Правом берегу движение затруднено в направлении центра, а на левом – в сторону мостов.
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Также крайне медленно вынуждены двигаться автомобили на въездах в столицу.
Где в Киеве трудно проехать утром 19 марта:
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Улица Семена Скляренко;
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
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