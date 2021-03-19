В Киеве в последний рабочий день недели 19 марта образовались пробки на дорогах. Сайт 24 канала рассказывает как объехать эти места.

Пробки образовались практически на всех участках дорог Киева. На Правом берегу движение затруднено в направлении центра, а на левом – в сторону мостов.

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Также крайне медленно вынуждены двигаться автомобили на въездах в столицу.

Где в Киеве трудно проехать утром 19 марта:

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Улица Семена Скляренко;

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская ("Черниговская");

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 19 марта пробки / Скриншот Google Maps