Осложнения в движении на дорогах столицы образовались на привычных для всех местах. На правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на Левом – в направлении мостов. Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на въездах в столицу.

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Причиной заторов является в основном усиленный трафик, на который не рассчитаны проезжие части дорог. Также усугубляют ситуацию многочисленные аварии.

Где в Киеве трудно проехать утром 20 мая

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Улица Братиславская ("Черниговская").
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
  • Улица Набережно-Рыбальская.
  • Улица Набережно-Крещатицкая.
  • Проспект Соборности.
  • Проспект Бандеры.
  • Проспект Победы.
  • Проспект Героев Сталинграда.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Улица Николая Трублаини.
  • Проспект Валерия Лобановского.
  • Бульвар Дружбы народов.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:


Пробки в Киеве 20 мая / Скриншот Google maps