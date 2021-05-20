Осложнения в движении на дорогах столицы образовались на привычных для всех местах. На правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на Левом – в направлении мостов. Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на въездах в столицу.

Смотрите также В Киеве вводят новые стандарты для перевозчиков: грязные маршрутки будут исчезать

Причиной заторов является в основном усиленный трафик, на который не рассчитаны проезжие части дорог. Также усугубляют ситуацию многочисленные аварии.

Где в Киеве трудно проехать утром 20 мая

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы народов.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Пробки в Киеве 20 мая / Скриншот Google maps