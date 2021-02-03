Где трудно проехать в Киеве утром 3 февраля: онлайн-карта
Пробки в Киеве 3 февраля / 24 канал
Утро среды, 3 февраля, для киевских автомобилистов началось с традиционных пробок. Из-за загруженности дорог пробки образовались на обычных для столицы местах.
Источник: Google maps
Сайт 24 канала рассказывает, как лучше объехать пробки и на каких улицах произошли ДТП.
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Где в Киеве трудно проехать утром 3 февраля:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)
- Улица Центральная
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост
- проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- проспект Освободителей
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Улица Набережно-Крещатицкая
- проспект Лобановского
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги
- Проспект Степана Бандеры
Где в Киеве 3 февраля пробки / Скриншот Google Maps
В первой половине дня 3 февраля в Киеве туман, видимость 200 – 500 метров.
Также сегодня в столице мокрый снег и дождь, местами гололедица.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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