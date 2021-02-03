Утро среды, 3 февраля, для киевских автомобилистов началось с традиционных пробок. Из-за загруженности дорог пробки образовались на обычных для столицы местах.

Источник: Google maps

Сайт 24 канала рассказывает, как лучше объехать пробки и на каких улицах произошли ДТП.

Читайте также В Киеве Tesla без водителя стал причиной ДТП с еще двумя машинами: фото

Где в Киеве трудно проехать утром 3 февраля:

Проспект Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)

Улица Центральная

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост

проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

проспект Освободителей

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")

Улица Набережно-Рыбальская,

Гаванский мост,

Улица Набережно-Крещатицкая

проспект Лобановского

Проспект Любомира Гузара

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")

Улица Елены Телиги

Проспект Степана Бандеры



Где в Киеве 3 февраля пробки / Скриншот Google Maps

В первой половине дня 3 февраля в Киеве туман, видимость 200 – 500 метров.

Также сегодня в столице мокрый снег и дождь, местами гололедица.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: