Киев снова остановился в пробках: где трудно проехать 13 января
Пробки в Киеве 13 января / 24 канал
Утро среды, 13 января, в Киеве началось с традиционных пробок. Образовались они на привычных для всех жителей столицы местах.
Об этом свидетельствуют данные Google maps. По каким дорогам лучше не ехать в часы пик, информирует 24 канал.
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Где в Киеве трудно проехать утром 13 января:
- Проспект Николая Бажана (от станции метро "Осокорки" до Южного моста);
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Победы;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Валерия Лобановского;
- Улица Жилянская;
- Голосеевский проспект;
- Броварской проспект (район станции метро "Дарница" и "Левобережная").
Где в Киеве 13 января пробки / Скриншот Google Maps
Погода в Киеве
За прогнозами синоптиков, весь день 13 января в Киеве будет облачным. Утром – мелкий снег, но вскоре он должен прекратиться. Днем и вечером осадков не предвидится.
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