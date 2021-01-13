Утро среды, 13 января, в Киеве началось с традиционных пробок. Образовались они на привычных для всех жителей столицы местах.

Об этом свидетельствуют данные Google maps. По каким дорогам лучше не ехать в часы пик, информирует 24 канал.

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Где в Киеве трудно проехать утром 13 января:

Проспект Николая Бажана (от станции метро "Осокорки" до Южного моста);

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Победы;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Жилянская;

Голосеевский проспект;

Броварской проспект (район станции метро "Дарница" и "Левобережная").



Где в Киеве 13 января пробки / Скриншот Google Maps

Погода в Киеве

За прогнозами синоптиков, весь день 13 января в Киеве будет облачным. Утром – мелкий снег, но вскоре он должен прекратиться. Днем и вечером осадков не предвидится.