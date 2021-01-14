Утром в четверг, 14 января, в обычных для столичных автомобилистов местах образовались масштабные пробки. Движение ограничено на набережной, а вот на Левом берегу пока не наблюдаются пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google maps. По каким дорогам лучше не ехать в часы пик, информирует сайт 24 канала.

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Где в Киеве трудно проехать утром 14 января:

Район метро " Черниговская",

Улица Набережно-Рыбальская,

Улица Набережно-Крещатицкая,

Гаванский мост,

Проспект победы (от метро "Святошин" до "Берестейская")

Улица Елены Телиги.



Где в Киеве 14 января пробки / Скриншот Google Maps

Что с погодой

14 января в Киеве начнется серьезный снегопад, который продлится более суток. За это коммунальщики уже начали готовиться к преодолению последствий стихии. Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

Киев вновь вошел в топ городов с крупнейшими пробками

Киев в 2020 году занял 7 место в мире, это единственный европейский город в первой десятке. В 2019 году украинская столица занимала 12 место в этом рейтинге.