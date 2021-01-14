В Киеве утром образовались серьезные пробки: где трудно проехать 14 января
Утром в четверг, 14 января, в обычных для столичных автомобилистов местах образовались масштабные пробки. Движение ограничено на набережной, а вот на Левом берегу пока не наблюдаются пробки.
Об этом свидетельствуют данные Google maps. По каким дорогам лучше не ехать в часы пик, информирует сайт 24 канала.
Читайте также надвигающаяся стихия: киевлян предупредили о резком ухудшении погодных условий
Где в Киеве трудно проехать утром 14 января:
- Район метро " Черниговская",
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Улица Набережно-Крещатицкая,
- Гаванский мост,
- Проспект победы (от метро "Святошин" до "Берестейская")
- Улица Елены Телиги.
Где в Киеве 14 января пробки / Скриншот Google Maps
Что с погодой
14 января в Киеве начнется серьезный снегопад, который продлится более суток. За это коммунальщики уже начали готовиться к преодолению последствий стихии. Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
Киев вновь вошел в топ городов с крупнейшими пробками
Киев в 2020 году занял 7 место в мире, это единственный европейский город в первой десятке. В 2019 году украинская столица занимала 12 место в этом рейтинге.
Поделиться новостью