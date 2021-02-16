В Киеве 16 февраля, во вторник, снова наблюдаются большие пробки на дорогах. Движение ограничено на обоих берегах столицы.

Традиционно трудно проехать до самого Киева из городов, которые входят в агломерации столицы. Также на правом берегу затруднено движение в направлении центра. Смотрите также В Киеве на станции метро "Арсенальная" установили новые двери: урбанисты считают это вандализмом На левом берегу Киева пробки образовались вблизи мостов. Где в Киеве трудно проехать утром 16 февраля: Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);

Улица Центральная;

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");

Улица Набережно-Рыбальская;

Гаванский мост;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Лобановского;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");

Улица Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;

Где в Киеве 16 февраля пробки / Скриншот Google Maps