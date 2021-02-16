Пробки в Киеве 16 февраля: где ограничено движение транспорта
В Киеве наблюдаются пробки / 24 канал
В Киеве 16 февраля, во вторник, снова наблюдаются большие пробки на дорогах. Движение ограничено на обоих берегах столицы.
Источник:24 канал
Традиционно трудно проехать до самого Киева из городов, которые входят в агломерации столицы. Также на правом берегу затруднено движение в направлении центра.
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На левом берегу Киева пробки образовались вблизи мостов.
Где в Киеве трудно проехать утром 16 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста);
- Улица Центральная;
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича;
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки");
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Гаванский мост;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Лобановского;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт");
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Степана Бандеры;
Где в Киеве 16 февраля пробки / Скриншот Google Maps
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