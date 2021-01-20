Утро среды, 20 января, сначала приятно удивило почти всех автомобилистов значительно меньшим уровнем пробок, чем обычно, но потом ситуация стремительно ухудшилась. Сайт 24 канала рассказывает куда лучше не ехать в часы пик.

По состоянию на 8:00 утра пробки в Киеве были незначительными, и образовались в привычных для всех местах. Но в 8:30 движение по многим дорогам столицы фактически было парализовано. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

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На правом берегу немножко затруднено движение в направлении центра, а на Левом – в сторону мостов. Традиционные пробки образовались также на въездах в город.

Где в Киеве образовались пробки утром 18 января:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Братиславская (метро Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Проспект Лобановского;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Жилянская;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.



Где в Киеве 20 января пробки / Скриншот Google Maps