Пробки в Киеве 20 января парализовали движение
Пробки в Киеве 20 января / 24 канал
Утро среды, 20 января, сначала приятно удивило почти всех автомобилистов значительно меньшим уровнем пробок, чем обычно, но потом ситуация стремительно ухудшилась. Сайт 24 канала рассказывает куда лучше не ехать в часы пик.
По состоянию на 8:00 утра пробки в Киеве были незначительными, и образовались в привычных для всех местах. Но в 8:30 движение по многим дорогам столицы фактически было парализовано. Об этом свидетельствуют данные Google maps.
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На правом берегу немножко затруднено движение в направлении центра, а на Левом – в сторону мостов. Традиционные пробки образовались также на въездах в город.
Где в Киеве образовались пробки утром 18 января:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Проспект Лобановского;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Жилянская;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
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