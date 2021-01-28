В Киеве в четверг 28 января наблюдаются масштабные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты от Google.

Источник: 24 канал

Из-за снегопада и часа пик в Киеве наблюдается значительно более высокий уровень пробок, чем обычно. Водителям приходится двигаться с меньшей скоростью, быть более осторожными.

Впрочем, из-за скользкой дороги, аварии и большого количества машин фактически нет движения на въездах в Киев. Крайне трудно двигаться также на Левом берегу в направлении мостов, а на Правом – в сторону центра.

Где в Киеве образовались пробки утром 27 января:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Бульвар Перова;

Проспект Романа Шухевича;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Проспект Лобановского;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Жилянская;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Брестской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.

Где в Киеве 28 января пробки / Скриншот Google Maps

Обратите внимание! Из-за достаточно серьезных осложнений погодных условий с 00:00 28 января в Киев запретили въезд крупногабаритного транспорта. Впрочем, обычно некоторые фуры все же прорываются в столицу несмотря на ограничения.