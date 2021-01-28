Пробки в Киеве 28 января парализовали движение: онлайн-карта
Пробки в Киеве 28 января / 24 канал
В Киеве в четверг 28 января наблюдаются масштабные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты от Google.
Источник: 24 канал
Из-за снегопада и часа пик в Киеве наблюдается значительно более высокий уровень пробок, чем обычно. Водителям приходится двигаться с меньшей скоростью, быть более осторожными.
Впрочем, из-за скользкой дороги, аварии и большого количества машин фактически нет движения на въездах в Киев. Крайне трудно двигаться также на Левом берегу в направлении мостов, а на Правом – в сторону центра.
Где в Киеве образовались пробки утром 27 января:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Бульвар Перова;
- Проспект Романа Шухевича;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Проспект Лобановского;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Жилянская;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Брестской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
Где в Киеве 28 января пробки / Скриншот Google Maps
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