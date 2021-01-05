В Киеве 5 января наблюдаются пробки: онлайн-карта
В Киеве во вторник 5 января наблюдаются пробки на правом берегу в центре. Об этом свидетельствуют данные Google maps.
Пока не закончились все праздники и киевляне массово не вернулись на работу, в столице стало немного легче с пробками. Данные Google maps свидетельствуют, что утром движение ограничено только на правом берегу, а традиционные левобережные пробки отсутствуют.
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Где в Киеве трудно проехать утром 5 января:
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Проспект Лобановского,
- Район метро "Бориспольская",
- Район метро "Выставочный центр",
- Улица Новая,
- Улица Жилянская,
- Петровская аллея,
- Улица Грушевского,
- Улица Набережно-Крещатицкая,
- Улица Елены Телиги,
- Район метро "Черниговская",
Где в Киеве 5 января пробки / Скриншот Google Maps
Утром 5 января в столице сохранится туман, видимость 200-500 метров (И уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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