В Киеве во вторник 5 января наблюдаются пробки на правом берегу в центре. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Пока не закончились все праздники и киевляне массово не вернулись на работу, в столице стало немного легче с пробками. Данные Google maps свидетельствуют, что утром движение ограничено только на правом берегу, а традиционные левобережные пробки отсутствуют.

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Где в Киеве трудно проехать утром 5 января:

Улица Набережно-Рыбальская,

Гаванский мост,

Проспект Лобановского,

Район метро "Бориспольская",

Район метро "Выставочный центр",

Улица Новая,

Улица Жилянская,

Петровская аллея,

Улица Грушевского,

Улица Набережно-Крещатицкая,

Улица Елены Телиги,

Район метро "Черниговская",



Где в Киеве 5 января пробки / Скриншот Google Maps

Утром 5 января в столице сохранится туман, видимость 200-500 метров (И уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам: