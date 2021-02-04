Чтобы добраться в офисы в предпоследний рабочий день недели 4 февраля тысячам киевлян приходится как всегда стоять в пробках. Образовались они на тех же участках дороги, что и всегда.

Источник: Google maps

Утром пробки образовались на всех направлениях с Левого берега, а также в центре столицы.

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Где в Киеве трудно проехать утром 4 февраля:

Проспект Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)

Улица Центральная

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост

проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

проспект Освободителей

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")

Улица Набережно-Рыбальская,

Гаванский мост,

Улица Набережно-Крещатицкая

проспект Лобановского

Проспект Любомира Гузара

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")

Улица Елены Телиги

Проспект Степана Бандеры

Где в Киеве 4 февраля пробки / Скриншот Google Maps

4 февраля в Киеве утром и днем ожидается усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

Также в четверг будет облачно, осадки преимущественно будут в виде дождя, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.