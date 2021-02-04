Киев 4 февраля парализовали пробки: онлайн-карта
Пробки в Киеве 4 февраля / 24 канал
Чтобы добраться в офисы в предпоследний рабочий день недели 4 февраля тысячам киевлян приходится как всегда стоять в пробках. Образовались они на тех же участках дороги, что и всегда.
Источник: Google maps
Утром пробки образовались на всех направлениях с Левого берега, а также в центре столицы.
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Где в Киеве трудно проехать утром 4 февраля:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)
- Улица Центральная
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост
- проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- проспект Освободителей
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро "Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Улица Набережно-Крещатицкая
- проспект Лобановского
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги
- Проспект Степана Бандеры
Где в Киеве 4 февраля пробки / Скриншот Google Maps
4 февраля в Киеве утром и днем ожидается усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду.
Также в четверг будет облачно, осадки преимущественно будут в виде дождя, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.
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