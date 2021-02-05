Рабочая неделя в Киеве для автомобилистов заканчивается так же, как и начиналась – с пробок. 5 февраля на вполне привычных для всех жителей столицы участках дорог образовались пробки.

Источник: Google maps Сайт 24 канала рассказывает где трудно проехать в часы пик. Читайте также В Киеве открыли обновленный сервисный центр МВД: фото Где в Киеве трудно проехать утром 5 февраля: Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)

Улица Центральная

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академика Глушкова (в направлении метро " Теремки")

Улица Набережно-Рыбальская,

Гаванский мост,

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Лобановского

Проспект Любомира Гузара

Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")

Улица Елены Телиги

Проспект Степана Бандеры

Где в Киеве 5 февраля пробки / Скриншот Google Maps Прогнозируемое ухудшение погодных условий дорожные службы встречают превентивной обработку дорожно-уличной сети. Как сообщает КК "Киевавтодор", особое внимание уделяют мостам, покрытию из брусчатки, спускам, тротуарам, остановкам общественного транспорта и лестницам. При таких условиях Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда. Советы водителям: нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.