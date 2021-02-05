Где в Киеве трудно проехать из-за пробок утром 5 февраля: онлайн карта
Рабочая неделя в Киеве для автомобилистов заканчивается так же, как и начиналась – с пробок. 5 февраля на вполне привычных для всех жителей столицы участках дорог образовались пробки.
Источник: Google maps
Сайт 24 канала рассказывает где трудно проехать в часы пик.
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Где в Киеве трудно проехать утром 5 февраля:
- Проспект Николая Бажана (от метро "Позняки" до "Осокорки" и Южного моста)
- Улица Центральная
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академика Глушкова (в направлении метро " Теремки")
- Улица Набережно-Рыбальская,
- Гаванский мост,
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Лобановского
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Победы (метро "Житомирская", "Политехнический институт")
- Улица Елены Телиги
- Проспект Степана Бандеры
Где в Киеве 5 февраля пробки / Скриншот Google Maps
Прогнозируемое ухудшение погодных условий дорожные службы встречают превентивной обработку дорожно-уличной сети. Как сообщает КК "Киевавтодор", особое внимание уделяют мостам, покрытию из брусчатки, спускам, тротуарам, остановкам общественного транспорта и лестницам.
При таких условиях Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.
Советы водителям:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
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