Движение ограничено с левого берега, а также в центре. Утром онлайн-карта столицы вся красная.

Это важно На Троещине в месяц ограничат движение по одному из ключевых участков дороги: схема

Где в Киеве трудно проехать утром 5 мая:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Где в Киеве 5 мая пробки / Скриншот Google Maps

Движение на Бандеры ограничат до конца мая

С 5 до 31 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение транспорта – там идет капремонт. Об этом сообщает Киевавтодор.

Начинают новый этап обновления магистрали. Будут работать на участке от станции "Зенит" до проспекта Оболонского.

Работы на этой части продлятся до конца мая. Во время работ движение будет ограничено частично. Проезд транспорта будет организован по 2 полосы в каждом направлении.