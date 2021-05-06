Зранку рух на Лівому березі обмежений, втім на проспекті Соборності та Дарницькому мосту наразі немає заторів. У центрі столиці вони спостерігаються у традиційних місцях.

До уваги водіїв У центрі Києва 5 – 6 травня можливе обмеження руху: прилітає держсекретар США

Де у Києві важко проїхати зранку 6 травня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Затори 6 травня

Де у Києві 6 травня затори / Скриншот Google Maps

В столиці з'являться нові світлофори

У Києві загалом планується побудувати близько 300 світлофорних об’єктів. Про це розповів директор комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній, інформує пресслужба КМДА.