Зранку рух на Лівому березі обмежений, втім на проспекті Соборності та Дарницькому мосту наразі немає заторів. У центрі столиці вони спостерігаються у традиційних місцях.
До уваги водіїв У центрі Києва 5 – 6 травня можливе обмеження руху: прилітає держсекретар США
Де у Києві важко проїхати зранку 6 травня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 6 травня затори / Скриншот Google Maps
В столиці з'являться нові світлофори
У Києві загалом планується побудувати близько 300 світлофорних об’єктів. Про це розповів директор комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній, інформує пресслужба КМДА.