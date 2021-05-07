Утром движение на левом берегу свободное. А в центре столицы наблюдаются пробки в традиционных местах.

Важно для водителей Для предотвращения заторов: в Киеве на улице Костельной установили новые ограничители

Где в Киеве трудно проехать утром 7 мая:

  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбальская
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • Проспект Бандеры
  • Проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Затори 7 травня

Где в Киеве 7 мая пробки / Скриншот Google Maps

На территориях киевских больниц изменят организацию дорожного движения для оперативного прибытия скорых.

В 4 медицинских учреждениях Киева уже установлены делиниаторы в местах заезда скорых, и планируется сделать это еще в девяти больницах города.