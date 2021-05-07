Утром движение на левом берегу свободное. А в центре столицы наблюдаются пробки в традиционных местах.
Важно для водителей Для предотвращения заторов: в Киеве на улице Костельной установили новые ограничители
Где в Киеве трудно проехать утром 7 мая:
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 7 мая пробки / Скриншот Google Maps
На территориях киевских больниц изменят организацию дорожного движения для оперативного прибытия скорых.
В 4 медицинских учреждениях Киева уже установлены делиниаторы в местах заезда скорых, и планируется сделать это еще в девяти больницах города.