На левом берегу движение ограничено в традиционных местах. К тому же, утром там произошло аж 3 ДТП, а также аварии на мостах.

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Где в Киеве трудно проехать утром 1 июня:

  • проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
  • улица Набережно-Рыбальская;
  • улица Набережно-Крещатицкая;
  • проспект Героев Сталинграда;
  • проспект Бандеры;
  • проспект Победы;
  • проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно с ситуации на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте:

Также невозможно будет проехать

В переулке Патона будет перекрыто движение транспорта из-за ремонтных работ. Перекрытие продлится с 08:00 до 17:00 1 июня. Об этом сообщили в КГГА.


Место, где перекроют движение / Фото КГГА