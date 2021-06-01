Пробки в Киеве 1 июня: где трудно проехать

В Киеве, во вторник, 1 июня, наблюдаются огромные пробки на дорогах. Значительная часть онлайн-карты обозначена красным.
На левом берегу движение ограничено в традиционных местах. К тому же, утром там произошло аж 3 ДТП, а также аварии на мостах.
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Где в Киеве трудно проехать утром 1 июня:
- проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- улица Набережно-Рыбальская;
- улица Набережно-Крещатицкая;
- проспект Героев Сталинграда;
- проспект Бандеры;
- проспект Победы;
- проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно с ситуации на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте:
Также невозможно будет проехать
В переулке Патона будет перекрыто движение транспорта из-за ремонтных работ. Перекрытие продлится с 08:00 до 17:00 1 июня. Об этом сообщили в КГГА.
Место, где перекроют движение / Фото КГГА