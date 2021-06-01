Пробки в Киеве 1 июня: где трудно проехать

В Киеве, во вторник, 1 июня, наблюдаются огромные пробки на дорогах. Значительная часть онлайн-карты обозначена красным.

На левом берегу движение ограничено в традиционных местах. К тому же, утром там произошло аж 3 ДТП, а также аварии на мостах.

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Где в Киеве трудно проехать утром 1 июня:

проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

улица Набережно-Рыбальская;

улица Набережно-Крещатицкая;

проспект Героев Сталинграда;

проспект Бандеры;

проспект Победы;

проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно с ситуации на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте:

Также невозможно будет проехать

В переулке Патона будет перекрыто движение транспорта из-за ремонтных работ. Перекрытие продлится с 08:00 до 17:00 1 июня. Об этом сообщили в КГГА.



Место, где перекроют движение / Фото КГГА