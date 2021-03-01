В Киеве 1 марта на дорогах наблюдаются пробки. Какими путями лучше не ехать в часы пик, рассказывает сайт 24 канала.

Данные Google maps говорят, что утром движение ограничено на всех направлениях с Левого берега, а также в центре столицы.

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Где в Киеве трудно проехать утром 1 марта:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницкое шоссе

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Улица Семена Скляренко

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 1 марта пробки / Скриншот Google Maps

Погодные условия

В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром – мелкий снег. Во второй половине дня осадков не ожидается. Температура не опустится ниже 0 градусов.