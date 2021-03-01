Киев утром стоит в пробках: традиционное начало рабочей недели
Пробки 1 марта / 24 канал
В Киеве 1 марта на дорогах наблюдаются пробки. Какими путями лучше не ехать в часы пик, рассказывает сайт 24 канала.
Источник:24 канал
Данные Google maps говорят, что утром движение ограничено на всех направлениях с Левого берега, а также в центре столицы.
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Где в Киеве трудно проехать утром 1 марта:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницкое шоссе
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Улица Семена Скляренко
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 1 марта пробки / Скриншот Google Maps
Погодные условия
В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром – мелкий снег. Во второй половине дня осадков не ожидается. Температура не опустится ниже 0 градусов.
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