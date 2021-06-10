Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 10 июня:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 10 июня пробки / Скриншот Google Maps

В столице продолжается масштабное обновление мостов

В столице продолжаются работы по ремонту мостов и путепроводов. Искусственные сооружения, которые капитально не ремонтировали 40 и больше лет, комплексно восстанавливают. Об этом информирует КГГА.

Какие мосты на ремонте: