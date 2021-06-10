Пробки в Киеве 10 июня: куда лучше не ехать

Утро очередного буднего дня 10 июня на дорогах Киева началось с традиционных пробок. Как их обойти, и куда лучше не ехать, чтобы как можно быстрее добраться до работы, рассказывает 24 канал.
Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.
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Где в Киеве трудно проехать утром 10 июня:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 10 июня пробки / Скриншот Google Maps
В столице продолжается масштабное обновление мостов
В столице продолжаются работы по ремонту мостов и путепроводов. Искусственные сооружения, которые капитально не ремонтировали 40 и больше лет, комплексно восстанавливают. Об этом информирует КГГА.
Какие мосты на ремонте:
- Индустриальный
- Новоконстантиновский,
- на улицах Льва Толстого и Сержа Лифаря (над трамвайными путями),
- на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса,
- на пересечении улицы Бальзака и проспекта Романа Шухевича,
- мост через реку Лыбидь на Выдубичах,
- пешеходные – на Столичном шоссе,
- на пересечении проспекта Валерия Лобановского и улицы Брожко.