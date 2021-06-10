Пробки в Киеве 10 июня: куда лучше не ехать

10 июня 2021 , 08:39
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Источник:

24 канал

Утро очередного буднего дня 10 июня на дорогах Киева началось с традиционных пробок. Как их обойти, и куда лучше не ехать, чтобы как можно быстрее добраться до работы, рассказывает 24 канал.

Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 10 июня:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбальская
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • Проспект Бандеры
  • Проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:


Где в Киеве 10 июня пробки / Скриншот Google Maps

В столице продолжается масштабное обновление мостов

В столице продолжаются работы по ремонту мостов и путепроводов. Искусственные сооружения, которые капитально не ремонтировали 40 и больше лет, комплексно восстанавливают. Об этом информирует КГГА.

Какие мосты на ремонте:

  • Индустриальный
  • Новоконстантиновский,
  • на улицах Льва Толстого и Сержа Лифаря (над трамвайными путями),
  • на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса,
  • на пересечении улицы Бальзака и проспекта Романа Шухевича,
  • мост через реку Лыбидь на Выдубичах,
  • пешеходные – на Столичном шоссе,
  • на пересечении проспекта Валерия Лобановского и улицы Брожко.
Автор: Ярослав Голобородько