Очень сложная ситуация на заездах в город на Правом берегу. На левом проезд затруднен в районе мостов. Безумные пробки наблюдаются также на всех дорогах к центру столицы.

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Движение в городе крайне осложнилось из-за аварий, которые случились на главных транспортных артериях. Также ситуацию усугубляет усиленный трафик, присущий для часа пик.

Где в Киеве трудно проехать утром 11 апреля:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Пробки в Киеве 11 мая / Скриншот Google maps