Очень сложная ситуация на заездах в город на Правом берегу. На левом проезд затруднен в районе мостов. Безумные пробки наблюдаются также на всех дорогах к центру столицы.

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Движение в городе крайне осложнилось из-за аварий, которые случились на главных транспортных артериях. Также ситуацию усугубляет усиленный трафик, присущий для часа пик.

Где в Киеве трудно проехать утром 11 апреля:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Улица Братиславская ("Черниговская").
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
  • Улица Набережно-Рыбальская.
  • Улица Набережно-Крещатицкая.
  • Проспект Соборности.
  • Проспект Бандеры.
  • Проспект Победы.
  • Проспект Героев Сталинграда.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Улица Николая Трублаини.
  • Проспект Валерия Лобановского.
  • Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:


Пробки в Киеве 11 мая / Скриншот Google maps