Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на левом берегу.

Актуально В Киеве возле Ocean Plaza восстановили асфальт и поменяли трубы

Где в Киеве трудно проехать утром 11 июня:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбальская
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • Проспект Бандеры
  • Проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Затори 11 червня
Где в Киеве 11 июня пробки / Скриншот Google Maps

На улице Туровской частично ограничено движение транспорта до 23 июля

Там начался средний ремонт. В частности, дорожники обновляют покрытие на участке между улицами Оболонской и Набережно-Рыбацкой.