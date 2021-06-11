Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на левом берегу.
Актуально В Киеве возле Ocean Plaza восстановили асфальт и поменяли трубы
Где в Киеве трудно проехать утром 11 июня:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 11 июня пробки / Скриншот Google Maps
На улице Туровской частично ограничено движение транспорта до 23 июля
Там начался средний ремонт. В частности, дорожники обновляют покрытие на участке между улицами Оболонской и Набережно-Рыбацкой.