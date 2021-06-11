Пробки в Киеве 11 июня: как объехать и как быстрее добраться до центра – онлайн-карта

Утро последнего рабочего дня недели, 11 июня, началось для сотен тысяч киевлян с долгого пребывания в пробках. Движение почти по всем дорогам столицы серьезно затруднено.

Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на левом берегу.

Актуально В Киеве возле Ocean Plaza восстановили асфальт и поменяли трубы

Где в Киеве трудно проехать утром 11 июня:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 11 июня пробки / Скриншот Google Maps

На улице Туровской частично ограничено движение транспорта до 23 июля

Там начался средний ремонт. В частности, дорожники обновляют покрытие на участке между улицами Оболонской и Набережно-Рыбацкой.