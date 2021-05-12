Єдиний напрямок на в'їзді у місто, де спостерігаються не дуже серйозні корки, – Бориспільський. Однак ті, хто проїжджає проспект Бажана, впираються у шалений затор на Південному мості. Дуже серйозно ускладнений рух на Правому березі, де важко проїхати до центру.
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Крім посиленого в години пік трафіка ситуацію погіршують численні ДТП, які трапилися на різних транспортних артеріях Києва.
Де у Києві важко проїхати зранку 12 квітня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті: