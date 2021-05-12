Єдиний напрямок на в'їзді у місто, де спостерігаються не дуже серйозні корки, – Бориспільський. Однак ті, хто проїжджає проспект Бажана, впираються у шалений затор на Південному мості. Дуже серйозно ускладнений рух на Правому березі, де важко проїхати до центру.

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Крім посиленого в години пік трафіка ситуацію погіршують численні ДТП, які трапилися на різних транспортних артеріях Києва.

Де у Києві важко проїхати зранку 12 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Затори у Києві 15 травня / Скриншот Google maps