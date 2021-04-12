Утром в первый рабочий день недели в Киеве образовались ужасные пробки. Связаны они с большим количеством автомобилей на дорогах, авариями и отсутствием свободного доступа людей к общественному транспорту.

Как лучше добраться до центра, и какие улицы стоит обходить в часы пик, рассказывает сайт 24 канала. Уровень пробок в городе, судя по онлайн-картам, достиг максимальных отметок.

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Образовались пробки в привычных для всех местах. На левом берегу трудно доехать до мостов, а на правом – в сторону центра. Также крайне затруднено движение на въездах в столицу.

Где в Киеве трудно проехать утром 12 апреля:

Проспект Соборности.

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 12 апреля пробки / Скриншот Google Maps