Пробки в Киеве 12 апреля: куда лучше не ехать – онлайн-карта
Утром в первый рабочий день недели в Киеве образовались ужасные пробки. Связаны они с большим количеством автомобилей на дорогах, авариями и отсутствием свободного доступа людей к общественному транспорту.
Источник:24 канал
Как лучше добраться до центра, и какие улицы стоит обходить в часы пик, рассказывает сайт 24 канала. Уровень пробок в городе, судя по онлайн-картам, достиг максимальных отметок.
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Образовались пробки в привычных для всех местах. На левом берегу трудно доехать до мостов, а на правом – в сторону центра. Также крайне затруднено движение на въездах в столицу.
Где в Киеве трудно проехать утром 12 апреля:
- Проспект Соборности.
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
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