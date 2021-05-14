На Правом берегу пробки образовались на всех дорогах в направлении центра. На левом трудно добраться до мостов. Также крайне усложнен проезд на всех въездах в Киев.

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Ситуация ухудшается из-за многочисленных ДТП, произошедших на важных транспортных артериях города.

Где в Киеве трудно проехать утром 14 мая:

  • Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Улица Братиславская ("Черниговская").
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
  • Улица Набережно-Рыбальская.
  • Улица Набережно-Крещатицкая.
  • Проспект Соборности.
  • Проспект Бандеры.
  • Проспект Победы.
  • Проспект Героев Сталинграда.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Улица Николая Трублаини.
  • Проспект Валерия Лобановского.
  • Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:


Пробки в Киеве 14 мая / Фото Google maps 