На Правом берегу пробки образовались на всех дорогах в направлении центра. На левом трудно добраться до мостов. Также крайне усложнен проезд на всех въездах в Киев.
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Ситуация ухудшается из-за многочисленных ДТП, произошедших на важных транспортных артериях города.
Где в Киеве трудно проехать утром 14 мая:
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Улица Братиславская ("Черниговская").
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
- Улица Набережно-Рыбальская.
- Улица Набережно-Крещатицкая.
- Проспект Соборности.
- Проспект Бандеры.
- Проспект Победы.
- Проспект Героев Сталинграда.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Улица Николая Трублаини.
- Проспект Валерия Лобановского.
- Бульвар Дружбы Народов и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте: