На Правом берегу пробки образовались на всех дорогах в направлении центра. На левом трудно добраться до мостов. Также крайне усложнен проезд на всех въездах в Киев.

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Ситуация ухудшается из-за многочисленных ДТП, произошедших на важных транспортных артериях города.

Где в Киеве трудно проехать утром 14 мая:

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Улица Братиславская ("Черниговская").

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная").

Проспект Романа Шухевича и Северный мост.

Улица Набережно-Рыбальская.

Улица Набережно-Крещатицкая.

Проспект Соборности.

Проспект Бандеры.

Проспект Победы.

Проспект Героев Сталинграда.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Улица Николая Трублаини.

Проспект Валерия Лобановского.

Бульвар Дружбы Народов и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн карте:



Пробки в Киеве 14 мая / Фото Google maps