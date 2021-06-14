Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на левом берегу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 14 июня:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбальская
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • Проспект Бандеры
  • Проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Затори 14 червня
Где в Киеве 14 июня пробки / Скриншот Google Maps

Где в Киеве завершили ремонт дорог

Несколько месяцев в столице продолжаются средние ремонты. Новая дорожная одежда уже появилась на 6 объектах. Об этом информирует КГГА.

  • улица Березняковская в Днепровском районе,
  • переулок Патона в Подольском,
  • улица Тимирязевская на Печерске,
  • проспект Шухевича в Деснянском районе,
  • проспект Мира в Днепровском районе.

Завершают работы еще на нескольких улицах. В частности, на Емельяновича-Павленко, Коласа и Архипенко.