Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на левом берегу.
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Где в Киеве трудно проехать утром 14 июня:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 14 июня пробки / Скриншот Google Maps
Где в Киеве завершили ремонт дорог
Несколько месяцев в столице продолжаются средние ремонты. Новая дорожная одежда уже появилась на 6 объектах. Об этом информирует КГГА.
- улица Березняковская в Днепровском районе,
- переулок Патона в Подольском,
- улица Тимирязевская на Печерске,
- проспект Шухевича в Деснянском районе,
- проспект Мира в Днепровском районе.
Завершают работы еще на нескольких улицах. В частности, на Емельяновича-Павленко, Коласа и Архипенко.