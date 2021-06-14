Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на левом берегу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 14 июня:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", " Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 14 июня пробки / Скриншот Google Maps

Где в Киеве завершили ремонт дорог

Несколько месяцев в столице продолжаются средние ремонты. Новая дорожная одежда уже появилась на 6 объектах. Об этом информирует КГГА.

улица Березняковская в Днепровском районе,

переулок Патона в Подольском,

улица Тимирязевская на Печерске,

проспект Шухевича в Деснянском районе,

проспект Мира в Днепровском районе.

Завершают работы еще на нескольких улицах. В частности, на Емельяновича-Павленко, Коласа и Архипенко.