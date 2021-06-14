Пробки в Киеве 14 июня: как лучше объехать – онлайн-карта

14 июня 2021 , 08:32
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Источник:

24 канал

На дорогах Киева утро первого рабочего дня недели, 14 июня, началось с традиционных осложнений движения. Пробки образовались на обычных для всех местах.

Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 14 июня:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
  • Улица Братиславская ("Черниговская");
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
  • Улица Набережно-Рыбальская;
  • Улица Набережно-Крещатицкая;
  • Проспект Героев Сталинграда;
  • Проспект Бандеры;
  • Проспект Победы;
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:


Где в Киеве 14 июня пробки / Скриншот Google Maps

Где в Киеве завершили ремонт дорог

Несколько месяцев в столице продолжаются средние ремонты. Новая дорожная одежда уже появилась на 6 объектах. Об этом информирует КГГА.

  • улица Березняковская в Днепровском районе;
  • переулок Патона в Подольском районе;
  • улица Тимирязевская на Печерске;
  • проспект Шухевича в Деснянском районе;
  • проспект Мира в Днепровском районе.

Завершают работы еще на нескольких улицах. В частности, на Омельяновича-Павленко, Коласа и Архипенко.

Автор: Ярослав Голобородько, Олексій Чибісов