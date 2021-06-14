Пробки в Киеве 14 июня: как лучше объехать – онлайн-карта

На дорогах Киева утро первого рабочего дня недели, 14 июня, началось с традиционных осложнений движения. Пробки образовались на обычных для всех местах.
Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.
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Где в Киеве трудно проехать утром 14 июня:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");
- Улица Братиславская ("Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Бандеры;
- Проспект Победы;
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 14 июня пробки / Скриншот Google Maps
Где в Киеве завершили ремонт дорог
Несколько месяцев в столице продолжаются средние ремонты. Новая дорожная одежда уже появилась на 6 объектах. Об этом информирует КГГА.
- улица Березняковская в Днепровском районе;
- переулок Патона в Подольском районе;
- улица Тимирязевская на Печерске;
- проспект Шухевича в Деснянском районе;
- проспект Мира в Днепровском районе.
Завершают работы еще на нескольких улицах. В частности, на Омельяновича-Павленко, Коласа и Архипенко.