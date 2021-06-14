Пробки в Киеве 14 июня: как лучше объехать – онлайн-карта

На дорогах Киева утро первого рабочего дня недели, 14 июня, началось с традиционных осложнений движения. Пробки образовались на обычных для всех местах.

Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на Левом берегу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 14 июня:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная");

Улица Братиславская ("Черниговская");

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Бандеры;

Проспект Победы;

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 14 июня пробки / Скриншот Google Maps

Где в Киеве завершили ремонт дорог

Несколько месяцев в столице продолжаются средние ремонты. Новая дорожная одежда уже появилась на 6 объектах. Об этом информирует КГГА.

улица Березняковская в Днепровском районе;

переулок Патона в Подольском районе;

улица Тимирязевская на Печерске;

проспект Шухевича в Деснянском районе;

проспект Мира в Днепровском районе.

Завершают работы еще на нескольких улицах. В частности, на Омельяновича-Павленко, Коласа и Архипенко.