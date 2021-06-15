Утром в Киеве пробки наблюдаются в центре столицы. Также движение ограничено и на левом берегу.

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Где в Киеве трудно проехать утром 15 июня:

  • Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • Улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост
  • Улица Набережно-Рыбальская
  • Улица Набережно-Крещатицкая
  • Проспект Героев Сталинграда
  • Проспект Бандеры
  • Проспект Победы
  • Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:

Затори 15 червня
Где в Киеве 15 июня пробки / Скриншот Google Maps

На улице Туровской начался средний ремонт. Обновляют покрытие на участке между улицами Оболонской и Набережно-Рыбацкой. Во время ремонта движение на улице частично ограничено до 23 июля.